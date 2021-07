Vasco demite Marcelo Cabo após sequência negativa na Série B do Brasileirão

Além do treinador, deixam também o clube o auxiliar Gabriel Cabo e o preparador físico Tiago Melsert

Reprodução/Twitter/@VascodaGama Marcelo Cabo foi demitido do Vasco após o empate com o Náutico pela Série B



O Vasco anunciou na tarde desta segunda-feira, 19, que demitiu o treinador Marcelo Cabo. Em nota oficial, o Gigante da Colina agradeceu os serviços prestados pelo técnico, mas ressaltou que os resultados do time sob o seu comando não foram satisfatórios. Contratado em março, ele acumulou 29 jogos, com 13 vitórias, 10 empates e seis derrotas. A notícia surge após o empate em 1 a 1 com o Náutico, que deixou a equipe carioca na oitava colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Além de Marcelo Cabo, deixam também o clube o auxiliar Gabriel Cabo e o preparador físico Tiago Melsert. Os próximos treinamentos serão comandados por Fábio Cortez e Daniel Félix, ambos da comissão permanente.

“O Vasco da Gama agradece Marcelo Cabo por toda sua dedicação ao longo dos meses que permaneceu à frente da equipe de futebol profissional do Vasco. Foram momentos de dedicação integral para o sucesso do projeto, junto à sua equipe e o departamento de futebol. Marcelo contribuiu positivamente para a montagem do elenco para esta temporada, trabalhou em alinhamento com o departamento de futebol de base, contribuindo para o desenvolvimento de jovens atletas cruzmaltinos, e foi figura importante para a manutenção do excelente ambiente de convívio no Centro de Treinamento do Vasco, na Cidade de Deus. Em uma temporada onde o Clube necessita especialmente de resultados, o Vasco lamenta que estes não tenham sido exatamente os almejados, sendo o único motivo para a mudança. O Vasco da Gama deseja sinceramente todo sucesso ao treinador e seus assistentes na sequência de suas trajetórias”, comunicou o Cruz-Maltino.