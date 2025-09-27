Vasco x Cruzeiro: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

Jovem Pan A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 17h30 (de Brasília)



Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (27), em jogo válido pelo Brasileirão. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h30 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Jose Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Guilherme Silvano YouTube.

