Vasco x Cruzeiro: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

  • Por Jovem Pan
  • 27/09/2025 17h30
Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília) em São Januário, em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 17h30 (de Brasília)

Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (27), em jogo válido pelo Brasileirão. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h30 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Jose Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Guilherme Silvano YouTube.

Confira a transmissão aqui

