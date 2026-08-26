Vasco x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Vasco e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida acontece em São Januário, no Rio de Janeiro.

Nas oitavas de final, o Vasco venceu o clássico contra o Fluminense por 3 a 1 no Maracanã, no dia 5 de agosto. Depois do 0 a 0 na ida, Brenner marcou duas vezes e Puma Rodríguez fechou o placar no fim; Martinelli fez o gol de honra do Tricolor. Com o agregado de 3 a 1, o Cruz-Maltino avançou às quartas. Já o Vitória protagonizou uma virada no dia seguinte: após perder por 2 a 0 em Curitiba, goleou o Athletico-PR por 4 a 0 no Barradão, com dois gols de Renê, além de Erick e Marinho, e se classificou pelo placar agregado de 4 a 2.

Vasco x Vitória ao vivo

A partida será transmitida pela TV Globo, SporTV e Premiere.