Veja como foi o embarque o Brasil para Copa do Mundo

Vviagem para os Estados Unidos foi realizada por volta da 22h, partindo do Aeroporto Internacional Tom Jobim rumo a Nova Jersey, nos Estados Unidos

Reprodução/CBFTV Joadores visitaram o museu da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)



A Seleção Brasileira embarcou nesta segunda-feira (01), por volta das 22h, para os Estados Unidos, uma das três sedes da Copa do Mundo.

Antes do embarque, os jogadores visitaram o museu da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), onde ficam armazenadas as conquistas da Seleção, e também se despediram dos funcionários que estiveram com eles até o embarque. Na saída do hotel, os 26 atletas que vão representar o Brasil na Copa do Mundo foram rodeados de torcedores que estavam no local para desejar boa sorte. Os jogadores atenderam aos torcedores e pararam para tirar fotos e dar autógrafos.

A viagem para os Estados Unidos foi realizada por volta das 22h, partindo do Aeroporto Internacional Tom Jobim rumo a Nova Jersey, nos Estados Unidos. A delegação chegará na manhã de terça-feira (2) em terras norte-americanas. A expectativa é que o avião pouse por volta das 7h (horário de Brasília).

7h – Chegada no aeroporto de Newark;

9h30 – Chegada no Hotel The Ridge, em Basking Ridge, NJ;

17h – Treino CT Red Bull (fechado para a imprensa).

No próximo sábado (6), o Brasil tem outro amistoso, desta vez contra a seleção do Egito, às 19h (horário de Brasília) em Cleveland, no estado de Ohio. É o último amistoso antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo no dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos.

Despedida do Brasil

Chegada da Seleção ao Aeroporto

Torcida grita “ole ole ole ola Neymar” no embarque da Seleção Brasileira rumo aos estados Unidos para disputa da Copa do Mundo 2026 pic.twitter.com/A6aqbnOPDO — Wesley Ramon (@_ramonwesley) June 1, 2026

Foto no avião

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Avião de R$ 1,19 bilhão

A aeronave fretada pela CBF para o transporte da delegação da seleção brasileira aos Estados Unidos foi o Boeing 767-300ER, de matrícula ZS-NEX, da companhia sul-africana Aeronexus. Avaliado em R$ 1,19 bilhão, o avião oferece serviço vip, com 96 assentos de primeira classe, e também já serviu à Seleção, em compromisso das Eliminatórias da Copa do Mundo ainda em 2023.

Segundo informado pela companhia aérea Azul, patrocinadora oficial da Seleção, a CBF requisitou um avião com mais de 90 assentos executivos para a viagem, o que a empresa não possui. Por esta razão, a confederação optou por fretar a aeronave sul-africana.

A companhia também informou que eles realizaram ações de ambientação da aeronave e da experiência de viagem dos passageiros. “Nós adesivamos o avião por fora, customizamos o interior com os produtos da Azul e disponibilizaremos amenities kits aos passageiros da delegação”, informaram.