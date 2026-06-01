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Veja como foi o embarque o Brasil para Copa do Mundo

Vviagem para os Estados Unidos foi realizada por volta da 22h, partindo do Aeroporto Internacional Tom Jobim rumo a Nova Jersey, nos Estados Unidos

  • Por Sarah Américo
  • 01/06/2026 23h00 - Atualizado em 01/06/2026 23h00
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Reprodução/CBFTV seleção brasileira (2) Joadores visitaram o museu da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

A Seleção Brasileira embarcou nesta segunda-feira (01), por volta das 22h, para os Estados Unidos, uma das três sedes da Copa do Mundo.

Antes do embarque, os jogadores visitaram o museu da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), onde ficam armazenadas as conquistas da Seleção, e também se despediram dos funcionários que estiveram com eles até o embarque. Na saída do hotel, os 26 atletas que vão representar o Brasil na Copa do Mundo foram rodeados de torcedores que estavam no local para desejar boa sorte. Os jogadores atenderam aos torcedores e pararam para tirar fotos e dar autógrafos.

A viagem para os Estados Unidos foi realizada por volta das 22h, partindo do Aeroporto Internacional Tom Jobim rumo a Nova Jersey, nos Estados Unidos. A delegação chegará na manhã de terça-feira (2) em terras norte-americanas. A expectativa é que o avião pouse por volta das 7h (horário de Brasília).

  • 7h – Chegada no aeroporto de Newark;
  • 9h30 – Chegada no Hotel The Ridge, em Basking Ridge, NJ;
  • 17h – Treino CT Red Bull (fechado para a imprensa).

No próximo sábado (6), o Brasil tem outro amistoso, desta vez contra a seleção do Egito, às 19h (horário de Brasília) em Cleveland, no estado de Ohio. É o último amistoso antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo no dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos.

Despedida do Brasil 

Chegada da Seleção ao Aeroporto

Foto no avião 

 
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Avião de R$ 1,19 bilhão

A aeronave fretada pela CBF para o transporte da delegação da seleção brasileira aos Estados Unidos foi o Boeing 767-300ER, de matrícula ZS-NEX, da companhia sul-africana Aeronexus. Avaliado em R$ 1,19 bilhão, o avião oferece serviço vip, com 96 assentos de primeira classe, e também já serviu à Seleção, em compromisso das Eliminatórias da Copa do Mundo ainda em 2023.

Segundo informado pela companhia aérea Azul, patrocinadora oficial da Seleção, a CBF requisitou um avião com mais de 90 assentos executivos para a viagem, o que a empresa não possui. Por esta razão, a confederação optou por fretar a aeronave sul-africana.

A companhia também informou que eles realizaram ações de ambientação da aeronave e da experiência de viagem dos passageiros. “Nós adesivamos o avião por fora, customizamos o interior com os produtos da Azul e disponibilizaremos amenities kits aos passageiros da delegação”, informaram.

 

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