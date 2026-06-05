Haiti x Peru: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Haiti e Peru se enfrentam pelos amistosos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (5), às 21h (de Brasília)
DAVID JENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPCHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 02: Duckens Nazon #9 of Haiti controls the ball during the first half of the Concacaf Gold Cup match against Honduras at Bank of America Stadium on July 02, 2023 in Charlotte, North Carolina. David Jensen/Getty Images/AFP (Photo by David Jensen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Haiti e Peru se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 21h (de Brasília), pelos amistosos da Copa do Mundo, no Nu Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.
O Canadá está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado do Brasil, Escócia e Marrocos. A seleção do Peru não conseguiu vaga para a competição.
Onde assistir Haiti x Peru ao vivo
A partida será transmitida ao vivo no SporTv e pela plataforma de streaming Globoplay, com início às 21h (de Brasília).
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