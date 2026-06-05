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Canadá x Irlanda: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Canadá e Irlanda se enfrentam pelos amistosos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (5), às 20h30 (de Brasília)

  • Por Jovem Pan
  • 05/06/2026 13h48
  • BlueSky
EFE/EPA/WARREN TODA Canadá estará na Copa do Mundo de 2022 Seleção do Canadá.

Canadá e Irlanda se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 20h30 (de Brasília), pelos amistosos da Copa do Mundo, no Estádio Saputo, em Montreal, no Canadá.

O Canadá, que hoje joga em casa, está no Grupo B, com Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça. A seleção da Irlanda foi eliminada da repescagem europeia e não disputará a Copa do Mundo FIFA 2026.

Onde assistir Canadá x Irlanda ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+, com início às 20h30 (de Brasília).

  • BlueSky

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