Canadá x Irlanda: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Canadá e Irlanda se enfrentam pelos amistosos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (5), às 20h30 (de Brasília)
EFE/EPA/WARREN TODASeleção do Canadá.
Canadá e Irlanda se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 20h30 (de Brasília), pelos amistosos da Copa do Mundo, no Estádio Saputo, em Montreal, no Canadá.
O Canadá, que hoje joga em casa, está no Grupo B, com Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça. A seleção da Irlanda foi eliminada da repescagem europeia e não disputará a Copa do Mundo FIFA 2026.
Onde assistir Canadá x Irlanda ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+, com início às 20h30 (de Brasília).
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