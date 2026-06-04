México x Sérvia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

México e Sérvia se enfrentam pelos amistosos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (4), às 23h (de Brasília)

Divulgação/Federação Mexicana de Futebol Atacante da seleção mexicana, Santiago Gimenez



México e Sérvia se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 23h (de Brasília), pelos amistosos da Copa do Mundo, no estádio Nemesio Díez, em Toluca, no México. A seleção mexicana, está no Grupo A, com África do Sul, República Tcheca e Coreia do Sul. Já a Sérvia não se classificou para o Mundial.

Um dos países-sede da competição, o México fará o jogo de abertura da Copa no dia 11 de junho às 16h, contra a África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Onde assistir México x Sérvia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Fifa+ (streaming).