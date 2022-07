Vice do Flamengo detona dirigentes do Atlético-MG às vésperas de decisão: ‘Estratégia vergonhosa’

A declaração do mandatário do Rubro-Negro acontece dois dias antes dos times decidirem uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

PAULO TI/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Atlético-MG e Flamengo decidem uma vaga nas quartas da Copa do Brasil



Vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches usou sua conta no Twitter na manhã desta segunda-feira, 11, para detonar os dirigentes do Atlético-MG. De acordo com o flamenguista, os cartolas do Galo estão pressionando a arbitragem antes das partidas, em estratégia “antiética e vergonhosa”. A declaração do mandatário do Rubro-Negro acontece dois dias antes dos times decidirem uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, no Maracanã. Na partida de ida, os mineiros ganharam por 2 a 1, no Mineirão.

“Os dirigentes do Atlético Mineiro estão usando uma estratégia totalmente antiética e vergonhosa para preparar seus jogos e pressionar a arbitragem. Espero que a CBF esteja vendo o que está sendo feito. Esse tipo de conduta destrói o futebol e o leva aos níveis mais rasteiros”, disparou Rodrigo Dunshee de Abranches. O vice-presidente se refere a mais uma reclamação da diretoria do Galo – desta vez, os cartolas mineiros reclamaram de um pênalti não marcado diante do São Paulo, na noite do último domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.