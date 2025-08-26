Vitória demite Fábio Carille após goleada histórica para o Flamengo

Técnico cobrou ‘vergonha na cara’após placar de 8 a 0 no Maracanã, na entrevista coletiva, mas diretoria decidiu dispensá-lo durante a madrugada

Delmiro Junior/Agência O Dia/Estadão Conteúdo O técnico Fábio Carille durante a partida contra o Flamengo, a sua última no comando do Vitória



O Vitória anunciou, na madrugada desta terça-feira (26), a demissão do técnico Fábio Carille, horas depois da goleada por 8 a 0 sofrida diante do Flamengo, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O auxiliar Rodrigo Chagas assume a equipe de forma interina. Carille havia assumido o clube em julho, após a saída de Thiago Carpini, mas não conseguiu evitar a queda de rendimento do Rubro-Negro baiano. Em nove jogos no comando, obteve apenas uma vitória, cinco empates e três derrotas, com aproveitamento de 29,6%. Nesse período, o time marcou oito gols e sofreu 18.

A pressão sobre o treinador já vinha aumentando nas últimas semanas devido à sequência negativa. O revés no Rio de Janeiro, maior goleada sofrida pelo Vitória na era profissional, foi determinante para a saída. Após a partida, Carille chegou a cobrar mais “vergonha na cara” do elenco e disse acreditar em uma recuperação, mas minutos depois foi informado pela diretoria de que não fazia mais parte dos planos.

Com 19 pontos em 21 jogos, o Vitória ocupa a 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento. O próximo compromisso será no domingo (31), contra o Atlético-MG, às 18h30, no Barradão, em Salvador. No comunicado oficial, o clube agradeceu ao treinador pelo trabalho e desejou “sorte no prosseguimento da carreira”.

