Yago Pikachu aparece em ‘nude involuntário’ e vira piada; veja

Reprodução/Instagram Yago Pikachu não percebeu a câmera e... fez nude involuntária



A equipe do Vasco esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter na última segunda-feira (14) por motivo inusitado: um nude sem querer do lateral Yago Pikachu.

A foto, que foi compartilhada aos montes na rede social em forma de memes diversos, ao que tudo indica, é de 2019, durante trote com os jogadores mais novos. Ao fundo do clique, o jogador desavisado das câmeras aparece sem roupa.

A brincadeira foi com os atletas da base do clube carioca, que tiveram a cabeça raspada como “ritual” de iniciação, tudo em clima bem descontraído.

Os memes, no entanto, focaram na gafe de Pikachu.

Confira os melhores:

Torcedor do Vasco de boa no tt // Nude do Pikachu 😂😂😂😂 pic.twitter.com/LsWjn02xe0 — TC✠ᶜʳ⁷ (@taina7castro) January 13, 2020

Um Pikachu selvagem apareceu… pic.twitter.com/bglB01YiRh — Dudu Cavalcante (@DuduCavalcante_) January 13, 2020

Para quem queria o nudes do pikachu olha aí de primeira mão pic.twitter.com/hhYh3bMgiU — Marcelo Marques (@celokotv) January 13, 2020

queria desver esse nude do Pikachu — 𝒐𝒇 𝒑𝒆𝒂𝒄𝒆 (@pascrvg) January 13, 2020

Tão falando de nude do Pikachu agora??? pic.twitter.com/EqJIVyg2jI — Luci (@Hell_1nc) January 13, 2020