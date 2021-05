Zico coloca Gabigol na seleção do Flamengo de todos os tempos: ‘Está fazendo por merecer’

Até o momento, o atacante já soma incríveis 12 títulos com a camisa do time rubro-negro, sendo a Libertadores e o bicampeonato do Brasileirão os principais

Alexandre Vidal / Flamengo Gabigol e Zico são dois dos principais ídolos da história do Flamengo



Maior ídolo da história do Flamengo, Zico não economizou nos elogios ao ser perguntado sobre Gabriel Barbosa. Em entrevista ao programa “Arena SBT”, o Galinho de Quintino, multicampeão pelo Rubro-Negro na década de 1980, afirmou que Gabigol está na seleção de todos os tempos do clube carioca. “Eu acho que ele está fazendo por merecer. Está fazendo o papel dele para o que foi contratado, que são os gols e as conquistas, que cada vez mais elas crescem”, disse. “Ninguém vai mais esquecer o que eles estão fazendo. Agora, com o tempo, você vai ver o algo a mais de cada um, a parte individual”, completou.

Contratado em 2019, Gabriel Barbosa já superou Zico como maior artilheiro do clube na Copa Libertadores da América. Até o momento, o atacante já soma incríveis 12 títulos com a camisa do time rubro-negro, sendo o torneio continental e o bicampeonato do Brasileirão os principais. Além deles, o jogador participou das conquistas do tri do Campeonato Carioca, da Supercopa do Brasil (2020, 2021) e da Recopa Sul-Americana (2020).