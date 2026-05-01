Gol no fim, rádio no ouvido: as rodadas que pararam o Brasil

De heróis improváveis a quedas trágicas, reviva os minutos que entraram para a história do futebol

DELMIRO JUNIOR/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Se a briga pelo título é gloriosa, a luta contra o rebaixamento é visceral



O suor escorre frio. O coração parece bater na garganta, no ritmo da narração que sai de um celular ou de um radinho de pilha. Em um canto do país, um grito de gol explode em euforia; em outro, o mesmo lance causa um silêncio de velório. Não há nada no esporte nacional que se compare à tensão de uma última rodada do Brasileirão com tudo em jogo. É o momento em que 37 rodadas de suor, tática e paixão são resolvidas em 90 minutos de pura agonia e êxtase. É aqui que a história é escrita, onde lendas nascem e gigantes caem. Prepare-se para relembrar as decisões de título e rebaixamento mais emocionantes na última rodada do Brasileirão, momentos que provam por que o futebol é muito mais que um jogo.

Gritos de campeão no apagar das luzes

Quando o título está em disputa até o último segundo, a atmosfera é elétrica. Estádios lotados, torcedores com os olhos vidrados no campo e os ouvidos atentos às notícias de jogos simultâneos. Alguns desses capítulos se tornaram inesquecíveis.

2009: A nação rubro-negra em festa: O Flamengo de Adriano e Petković precisava vencer o Grêmio no Maracanã para ser campeão após 17 anos. O estádio pulsava, mas um gol do Grêmio no início gelou os mais de 80 mil presentes. A virada veio com a alma, com gols de zagueiros, e a explosão final com o apito do árbitro confirmou o hexa, levando o Rio de Janeiro ao delírio.

O Flamengo de Adriano e Petković precisava vencer o Grêmio no Maracanã para ser campeão após 17 anos. O estádio pulsava, mas um gol do Grêmio no início gelou os mais de 80 mil presentes. A virada veio com a alma, com gols de zagueiros, e a explosão final com o apito do árbitro confirmou o hexa, levando o Rio de Janeiro ao delírio. 2020: O título que veio com uma derrota: Em um cenário pandêmico, com estádios vazios, o drama foi transmitido pela TV. O Flamengo perdeu para o São Paulo no Morumbi, mas o Internacional, que só precisava de uma vitória simples contra o Corinthians, não conseguiu marcar. Um gol anulado pelo VAR nos minutos finais selou o destino do Inter e entregou o troféu ao rival, na mais amarga das circunstâncias.

A matemática cruel da luta para não cair

Se a briga pelo título é gloriosa, a luta contra o rebaixamento é visceral. É a batalha pela honra, pela sobrevivência. Cada gol sofrido, cada chance perdida, tem o peso de uma tragédia anunciada. E em algumas últimas rodadas, o drama foi além do imaginável.

2019: A queda de um gigante: O Cruzeiro, um dos clubes mais vitoriosos do país, chegou à última rodada precisando de um milagre. A tensão no Mineirão era palpável. A derrota para o Palmeiras, somada a uma combinação de resultados, selou o primeiro rebaixamento da história do clube em meio a um cenário de caos, com o jogo sendo encerrado antes do tempo por conta da revolta da torcida. Uma ferida que permanece aberta.

O Cruzeiro, um dos clubes mais vitoriosos do país, chegou à última rodada precisando de um milagre. A tensão no Mineirão era palpável. A derrota para o Palmeiras, somada a uma combinação de resultados, selou o primeiro rebaixamento da história do clube em meio a um cenário de caos, com o jogo sendo encerrado antes do tempo por conta da revolta da torcida. Uma ferida que permanece aberta. A dança das cadeiras: Muitas vezes, não é apenas um time, mas quatro ou cinco que chegam à rodada final com a corda no pescoço. Em anos como 2008 e 2017, a última vaga do rebaixamento trocou de mãos diversas vezes ao longo dos 90 minutos. Um gol em Salvador podia rebaixar um time em Florianópolis, transformando o campeonato em um complexo jogo de xadrez emocional.

Por que a última rodada mexe tanto com a gente?

A magia da rodada final está na simultaneidade. É a única vez no ano em que o destino de todos está interligado em tempo real. A tecnologia mudou a forma como vivemos essa experiência – do rádio de pilha colado ao ouvido para os múltiplos aplicativos de resultados no celular –, mas a essência do drama é a mesma. É a prova de que, no futebol, nada está garantido até o fim. É a conexão de milhões de pessoas sentindo a mesma angústia e a mesma esperança, unidas por um escudo e por 90 minutos que podem mudar tudo. É a celebração da imprevisibilidade, o ingrediente que nos faz amar tanto este esporte.

Esses momentos de pura adrenalina são a alma do Brasileirão. São as histórias que contamos por anos, o “eu estava lá” que enche o peito de orgulho ou o “e se” que ecoa na memória. O choro de alegria do título improvável e a lágrima amarga da queda inesperada são as duas faces da mesma paixão. E a cada ano, quando a tabela se aperta, uma certeza nos move: a próxima última rodada histórica pode estar logo ali, pronta para criar novos heróis e parar o Brasil mais uma vez.