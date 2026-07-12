Jannik Sinner derrota Alexander Zverev e é bicampeão de Wimbledon

Este é o segundo ano consecutivo que o italiano vence o Grand Slam de Londres

O tenista italiano Jannik Sinner, número um do mundo, confirmou seu reinado neste domingo (12) ao conquistar seu segundo título consecutivo em Wimbledon, com uma vitória sobre o alemão Alexander Zverev em uma final na qual perdeu o primeiro set.

Em uma partida equilibrada entre os dois melhores tenistas do mundo a participarem do torneio, já que o espanhol Carlos Alcaraz, número dois do ranking, esteve ausente devido a uma lesão, Sinner venceu por 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3 e 6-4.

Sinner e Zverev, observados pelo Príncipe e pela Princesa de Gales, William e Catherine, acompanhados de dois de seus três filhos, travaram um duelo muito acirrado. Foi preciso esperar até o trigésimo quarto game da partida para que um dos finalistas conseguisse quebrar o saque do adversário.

Naquele momento, o italiano quebrou o serviço de Zverev, abrindo caminho para a vitória sobre o alemão que, aos 29 anos, havia conquistado o primeiro Grand Slam da temporada (e o primeiro de sua carreira) ao vencer Roland Garros em junho.

Sinner, de 24 anos, havia sido eliminado de forma surpreendente na segunda rodada do torneio de Paris, do qual Alcaraz também ficou de fora devido a uma lesão no punho.

Zverev, observado do camarote real pelo chanceler alemão Friedrich Merz, sofreu sua décima derrota consecutiva para Sinner.

O alemão, no entanto, pode encontrar algum consolo em ter chegado à final de Wimbledon, já que o feito lhe permitiu ultrapassar o espanhol Alcaraz e assumir a segunda posição no ranking.

Por sua vez, o italiano garantiu seu quinto título de Grand Slam. Suas duas vitórias em Wimbledon (2025 e 2026) se somam a dois títulos do Aberto da Austrália (2024 e 2025) e a um título do US Open (2024), fazendo de Roland Garros o único grande título que ainda lhe falta.

Com essa vitória, Sinner embolsou £ 3,6 milhões (R$ 24,5 milhões na cotação atual) em premiação, enquanto Zverev ficou com £ 1,8 milhão (R$ 12,2 milhões) por chegar à final.