João Fonseca enfrenta número 10 do mundo, Ben Shelton, em Montreal; saiba quando
João Fonseca conheceu neste sábado (8) o horário do seu próximo confronto pelo Masters 1000 de Montreal: no domingo (9), o tenista brasileiro enfrentará o americano Ben Shelton às 19h (horário de Brasília) nas oitavas de final da competição.
O jogo será a segunda vez que Fonseca e Shelton se enfrentarão. No encontro anterior, melhor para o americano, que venceu por 2 sets a 1 no ATP 500 de Munique, no último mês de abril. Shelton foi o campeão da competição na Alemanha, resultado que o ajudou a chegar ao 10º lugar no ranking mundial da ATP.
Atual nº 27 do mundo, Fonseca não jogou na primeira rodada no Canadá, entrando diretamente na segunda, quando venceu o grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0. Depois, repetiu o placar para bater o norueguês Casper Ruud e se classificar para as oitavas.
Shelton teve campanha parecida: também não jogou na primeira rodada e, posteriormente superou o americano Jenson Brooksby e o belga Zizou Bergs, ambos por 2 sets 0. Shelton também é o atual campeão do torneio de Montreal.
Quem avançar do confronto entre Fonseca e Shelton jogará contra o vencedor da disputa entre o holandês Botic van de Zandschulp e o tcheco Jakub Mensik nas quartas-de-final. O duelo deste domingo será disputado na Quadra Central do Masters 1000 de Montreal.