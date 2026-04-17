João Fonseca faz jogo duro com Ben Shelton, mas amarga revés e se despede do ATP 500 de Munique

Considerado um dos destaques da nova geração, ele, porém, voltou a ser superado por um adversário de nível Top-10

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O brasileiro João Fonseca bem que tentou fazer frente ao americano Ben Shelton (6º) na manhã desta sexta-feira, mas não resistiu à intensidade do rival e acabou sendo derrotado por 2 sets 1, parciais de 6/3, 3/6 e 6/3 em 1h49 de jogo. Com a derrota, o jovem tenista carioca deu adeus ao objetivo de buscar uma vaga nas semifinais do ATP 500 de Munique.

Considerado um dos destaques da nova geração, ele, porém, voltou a ser superado por um adversário de nível Top-10. Depois de vencer Andrey Rublev em edição do Australian Open, ele parou em Jack Draper, Taylor Fritz, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Depois de ver frustrada a chance de buscar a sua terceira semifinal em torneio de ATP, ele centra o foco no Masters 1000 de Madrid, onde será cabeça de chave em função das ausências de Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Classificado para as semifinais, Ben Shelton agora aguarda o vencedor do confronto entre o canadense Denis Shapovalov e o checo Alex Molcan para conhecer o seu próximo adversário na próxima etapa do torneio europeu.

O início do jogo deu o tom do que viria pela frente. Ben Shelton iniciou sacando, mas encontrou um rival bastante focado e com devoluções seguras. Em um duelo bastante acirrado, o americano só conseguiu confirmar o seu serviço no primeiro game após cinco minutos de disputa.

A partida seguiu equilibrada com os tenistas utilizando estratégias bem definidas. Enquanto o americano forçava bem o saque, Fonseca apostava na movimentação e na troca de bolas para tentar se impor em quadra. No oitavo game, porém, Ben Shelton obteve a primeira quebra e abriu 5 a 3.

Com o serviço na mão, ele fez valer a sua categoria. Com quatro aces em todo o primeiro set (contra apenas um do brasileiro), ele definiu a parcial em 6/3 em 36 minutos e abriu vantagem contra João Fonseca nesta disputa por uma vaga nas semifinais da competição.

O segundo set apresentou o mesmo enredo da primeira parcial com os dois competidores aproveitando bem os seus serviços para não dar vantagem na disputa. No oitavo game, indo bem para a rede e variando os golpes, Fonseca obteve a quebra e abriu 5 a 3. Confiante e com o saque na mão, o brasileiro forçou bem o jogo, criou dificuldades para Shelton e venceu o segundo set por 6/3 empatando o duelo.

O terceiro set foi disputado ponto a ponto, mas com os dois competidores mais determinados e definir os games com mais agressividade. Em um jogo decidido nos detalhes, Shelton obteve a quebra no sexto game, abriu 4 a 2 e administrou a vantagem para definir o set em 6/3 e carimbar o passaporte para as semifinais da competição.