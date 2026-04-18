Vasco x São Paulo: assista à transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

Arte Jovem Pan

Vasco da Gama e São Paulo se enfrentam neste sábado (18), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e promete ser decisivo para os objetivos das equipes na competição. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h30 (de Brasília), com narração de Fausto Favara, comentários de Flávio Prado e reportagem de Giovanni Chacon no YouTube.

Assista à transmissão