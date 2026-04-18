Jovem Pan > Esportes > Futebol > Corinthians > Vitória x Corinthians: assista à transmissão da Jovem Pan ao vivo

Vitória x Corinthians: assista à transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 18/04/2026 19h42
  • BlueSky
Arte Jovem Pan Vitória x Corinthians

Vitória e Corinthians se enfrentam neste sábado (18), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e promete ser decisivo para os objetivos das equipes na competição. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 20h (de Brasília), com narração de José Manoel de Barros, comentários de Vampeta e reportagem de Daniel Lian no YouTube.

Assista à transmissão

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >