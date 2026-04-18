Vitória x Corinthians: assista à transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

Arte Jovem Pan

Vitória e Corinthians se enfrentam neste sábado (18), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e promete ser decisivo para os objetivos das equipes na competição. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 20h (de Brasília), com narração de José Manoel de Barros, comentários de Vampeta e reportagem de Daniel Lian no YouTube.

Assista à transmissão