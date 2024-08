Americano perde o ouro para neozelandês após não aceitar dividir a medalha

Primeiro lugar do pódio foi compartilhado em Tóquio em decisão histórica, mas Shelby McEwen preferiu o tira-teima contra Hamish Kerr e ficou em segundo lugar

VASSIL DONEV/EFE/EPA Da esquerda para a direita, Shelby McEwen (prata), Hamish Kerr (ouro) e Mutaz Essa Barshim (bronze) posam no pódio durante a cerimônia de premiação do salto em altura nas Olimpíadas de Paris



O neozelandês Hamish Kerr conquistou a medalha de ouro no salto em altura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 neste sábado (10), superando o americano Shelby McEwen em um desempate decisivo. Ambos atletas haviam superado a marca de 2,36 metros e falharam na tentativa de saltar 2,38 metros. Em vez de optar pela divisão do ouro, como aconteceu nas Olimpíadas de Tóquio 2020 (disputadas em 2021 devido à pandemia de Covid-19), McEwen insistiu em um desempate, que resultou na vitória de Kerr quando a altura foi ajustada para 2,34 metros. O americano, que havia demonstrado disposição para continuar a disputa após a falha inicial em 2,38 metros, acabou recebendo a medalha de prata. O bronze ficou com o catari Mutaz Essa Barshim, a quarta medalha olímpica dele em quatro edições.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O italiano Gianmarco Tamberi, que compartilhou o ouro com Barshim em Tóquio, enfrentou problemas de saúde que afetaram seu desempenho em Paris. Apesar de ter conseguido participar da final, ele terminou apenas na 11ª posição devido a complicações relacionadas a cálculos renais. Na final ele entrou dando seu “show” de sempre, pulando e gritando, mas seu desempenho na disputa ficou longe do habitual.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira