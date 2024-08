Dream Team provoca Noah Lyles após medalha de ouro no basquete: ‘Somos campeões do mundo agora?’

Rivalidade entre o corredor e os astros do basquete começou após vencedor dos 100 metros dizer que é errado atletas da NBA se autointitularem ‘campeões mundiais’

Juanjo Martin/EFE A equipe dos Estados Unidos comemora a medalha de ouro no basquete masculino



Após a conquista da medalha de ouro no basquete masculino nas Olimpíadas de Paris 2024, a seleção dos Estados Unidos, conhecida como Dream Team, fez uma provocação ao velocista Noah Lyles. O time americano venceu a França por 98 a 87 na final, e a federação de basquete dos EUA (USA Basketball) usou suas redes sociais para alfinetar o atleta. O post exibia uma foto da equipe vencedora com a legenda: “Somos campeões do mundo agora?” A provocação faz referência a uma declaração polêmica de Lyles durante o Mundial de Atletismo de 2023, quando ele criticou a prática dos times da NBA de se autodenominarem campeões mundiais. “Eu assisto às finais da NBA e eles têm o ‘campeão mundial’ no boné. Campeão mundial de quê? Dos Estados Unidos? Não me interpretem mal, eu amo os EUA — às vezes —, mas ali não é o mundo. Nós somos o mundo. Temos quase todos os países aqui lutando, prosperando, colocando sua bandeira para mostrar quem estão representados. Não há bandeiras na NBA”, disse o corredor. A declaração gerou reações negativas de jogadores da NBA.

No cenário olímpico, o velocista Noah Lyles também teve um desempenho notável, conquistando ouro nos 100 metros rasos e bronze nos 200 metros rasos. Já a vitória do Dream Team reforça o domínio do basquete americano, com LeBron James foi eleito o MVP da competição. No entanto, diversos internautas de outros países provocaram os americanos, dizendo que agora eles são campeões olímpicos, mas não mundiais. O último Mundial de basquete, disputado em 2023 em três sedes (Filipinas, Japão e Indonésia), foi vencido pela Alemanha. Com uma equipe sem as principais estrelas da NBA, os Estados Unidos ficaram em quarto lugar.

“Nos somos os campeões do mundo agora?”

