Paris 2024: Brasil encerra segunda-feira sem medalha e com eliminações precoces

Daniel Cargnin, bronze nas Olimpíadas de Tóquio, caiu no primeiro duelo; Filipe Toledo parou nas oitavas do surfe

Alexandre Loureiro/COB Daniel Cargnin, judoca brasileiro



O Brasil encerrou a segunda-feira (29) com alguns reveses importante nas Olimpíadas de Paris, com atletas que eram apostas para medalha para o país. Daniel Cargnin, bronze nas Olimpíadas de Tóquio, caiu no primeiro duelo. Perdeu para o kosovo Akil Gjakova e foi eliminado de forma precoce. Rafaela Silva, judoca ouro na Olimpíadas Rio 2016, conseguiu avançar para a semifinal, mas foi derrotada pela sul-coreana Huh Mi-mi – adversária que ele nunca venceu na carreira — e foi para disputa de ouro na categoria até 57kg. Conseguiu levar o jogo para o golden score, mas foi desclassificada e perdeu bronze para judoca japonesa Haruka Funakubo. Sua eliminação veio após realizar um “mergulho”, golpe que é proibido no judô. O skatista Kelvin Hoefler chegou a final, mas não conquistou sua segunda medalha olímpica. Prata nos Jogos de Tóquio, em 2021, no skate street, o brasileiro de 31 anos terminou em sexto lugar, após uma prova de altíssimo nível. Outra brasileira que não avançou, foi Bia Haddad no simples. Maior esperança de medalha para o Brasil no tênis, a número 1 do País foi superada pela eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, 67ª do mundo, por 2 sets a 0, porém, ela ao lado de Luisa Stefani, ela se garantiu na próxima fase nas duplas.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Brasil também foi derrotado no tênis de mesa. Bruna Takahashi foi eliminada do torneio de simples. A despedida veio nas oitavas de final em jogo de altos e baixos contra a norte-americana Lily Zhang, que aproveitou os erros da favorita para fechar com 4 a 2. Na esgrima, a delegação brasileira não conseguiu avançar, perdeu pelo terceiro dia seguido na primeira rodada. Guilherme Toldo, 27º do ranking mundial, foi derrotado pelo chinês Ziwei Mo, 15º do mundo, por 15/7 na competição individual de florete. No concurso completo de equitação (CCE) do hipismo, a equipe brasileira terminou na 12ª colocação. Na competição individual, nenhum conjunto brasileiro conseguiu avançar à final. No mountain bike, o ciclista Ulan Galinski terminou na 21ª posição a prova de mountain bike na Olimpíada de Paris, realizada na Elancourt Hill.

Quartas entre brasileiros e vitória do vôlei

Em meio a tantos resultados negativos para o Brasil no dia, o país também conseguiu se destacar em algumas modalidades. Pela manhã, a seleção feminina de vôlei bateu o Quênia sem susto, com uma vitória de 3 a 0, com perícias de 25/14, 25/13 e 25/12. Já no final da tarde, dois dos três surfistas brasileiros conseguiram avançar para as quartas. Gabriel Medina, com o maior ponto já conquistado no surfe nas Olimpíadas, conseguiu a revanche tão esperada para cima de Kanoa Igarashi e avançou na competição. Ele vai enfrentar João Chianca, o Chumbinho, que conseguiu superar o marroquino Ramzi Soukhiam, com uma pontuação 8,80 na reta final da prova. Filipe Toledo foi eliminado pelo japonês Reo Inaba.