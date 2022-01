Jovem Pan estreia o ‘Bate Pronto’, novo programa de debate esportivo

Com apresentação de Thiago Asmar, atração substitui o ‘Esporte em Discussão’ na próxima segunda-feira, a partir do meio-dia; escalação inaugural terá Vampeta, Mauro Cezar, Nilson Cesar e Bruno Prado

Arquivo Pessoal Thiago Asmar e Vampeta estão confirmados na estreia do "Bate Pronto", na próxima segunda-feira, 24



Um novo programa chega à Jovem Pan News a partir do dia 24 de janeiro, ao meio-dia. Comandado por Thiago Asmar, o “Bate Pronto” reunirá as grandes discussões de tudo o que é relevante no futebol brasileiro e mundial. A chegada da nova mesa de debates encerra as atividades do consolidado “Esporte em Discussão”, mas a essência segue a mesma: uma saborosa resenha sem pretensão, que promete esquentar o seu horário do almoço. Permanece também o estrelado elenco de comentaristas da casa.

Na estreia, o time de debatedores será composto por Vampeta, Mauro Cezar Pereira, Nilson Cesar e Bruno Prado, além, é claro, de Thiago Asmar na condução do debate. Durante uma hora, na TV Jovem Pan News, você vai poder acompanhar as discussões do seu time de coração. A chegada do “Bate Pronto” irá também alterar a grade de horários dos programas esportivos. O “Camisa 10”, jornal diário de esportes da Jovem Pan, passará a ser exibido no rádio e YouTube, das 11h30 ao meio-dia. A nova atração vem na sequência, para TV, rádio e Youtube, do meio-dia às 13h. Depois, segue no rádio e no YouTube até as 13h30.