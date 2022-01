Jovem Pan News estreia nesta quinta o ‘Vamos Falar do Brasil’, novo programa com Joseval Peixoto

De acordo com o apresentador, a proposta é abordar a importância do povo brasileiro no mundo: ‘Estamos construindo aqui neste país a maior civilização da história’

Para ampliar ainda mais o foco nos principais assuntos que impactam o dia a dia do maior país da América Latina, especialmente em um ano decisivo como 2022, a TV Jovem Pan News anuncia o lançamento do programa “Vamos Falar do Brasil”, que estreia nesta quinta-feira, 20. A atração será apresentada pelo renomado e experiente jornalista e radialista Joseval Peixoto, que coleciona passagens por grandes veículos de imprensa brasileiros e também já foi âncora do “Jornal da Manhã”.

“É uma grande honra e satisfação ter a oportunidade de iniciar essa nova etapa com o grupo Jovem Pan. Vamos falar de um Brasil grandioso, mas sem deixar de lado temas importantes, como a corrupção, a violência e as balas perdidas, que estão cansando e assustando a nação brasileira. Por exemplo, nossa Amazônia sofre com incêndios, mas também mostraremos a beleza da grande floresta, desse pulmão de oxigênio de todo o nosso planeta”, afirma Peixoto.

De acordo com o apresentador, a proposta é abordar também a importância do povo brasileiro no mundo e a miríade de peculiaridades que integram sua identidade e remontam sua história e conquistas. “Somos netos e bisnetos de italianos, portugueses, africanos, índios, islâmicos. Estamos construindo aqui neste país a maior civilização da história. A síntese de todos os povos e todas as culturas do mundo. É desse Brasil que nós vamos falar. Desse país que é belo, como diz o hino, pela sua própria natureza”, completa. O Jovem Pan News está disponível 24 horas ao vivo, na frequência 576 da Claro e Claro TV Box, 581 do Vivo TV, 576 da SKY, no aplicativo de streaming DIRECTV GO, nas antenas parabólicas no canal 7 e no Panflix, o app de streaming da Jovem Pan.

Sobre a Jovem Pan

O grupo de mídia Jovem Pan, fundado em 1942, é o maior na área de radiodifusão da América Latina. Com programação voltada ao jornalismo, entretenimento e esportes, a rede hoje se expande também para a operação digital, com mais de 42 canais online e serviço de streaming. O Grupo Jovem Pan tem o compromisso de promover o diálogo aberto entre os brasileiros, a análise crítica, abrindo seu espaço para as mais diferentes opiniões e pontos de vista. Maior canal de notícias do YouTube no Brasil e líder absoluto de audiência qualificada, o grupo de mídia conta com: a Rádio Jovem Pan, com quatro emissoras próprias, 120 afiliadas (sendo 85 emissoras em FM e 20 emissoras em AM), mais de 150 vídeos novos todos os dias, 20 mil horas de programação original por ano exibidas em mais de 42 canais online, via YouTube, e a nova plataforma de transmissão de streaming, o Panflix.