Jovem Pan transmite com exclusividade as fases decisivas da Copa da Turquia com presença de brasileiros em campo

Cobertura especial destaca grandes nomes do futebol internacional e talentos brasileiros nas quartas de final

A Jovem Pan exibe, com exclusividade, as fases decisivas da Copa da Turquia, levando ao público brasileiro uma oportunidade única de acompanhar grandes craques do futebol internacional, com destaque para jogadores brasileiros em campo, em transmissões ao vivo na TV aberta e no YouTube.

A programação começa nos dias 21 e 22 de abril, com as quartas de final, sempre às 14h30 (horário de Brasília). No dia 21, o Konyaspor enfrenta o Fenerbahçe, equipe que conta com os brasileiros Anderson Talisca e Fred, dois dos principais nomes do elenco. Já no Konyaspor, o destaque brasileiro é o lateral Guilherme Sitya.

No dia 22, o Galatasaray encara o Gençlerbirliği SK, em confronto que também traz presença brasileira com Gabriel Sara, um dos destaques técnicos da equipe de Istambul.

Além das quartas de final, a Jovem Pan também exibirá as semifinais, previstas para os dias 12 e 13 de maio e a grande final, programada para o dia 24 de maio.

Com formato multiplataforma, a transmissão reforça a estratégia da Jovem Pan de ampliar sua presença na TV aberta e no digital, conectando o público brasileiro a grandes competições internacionais e oferecendo acesso gratuito a jogos decisivos.