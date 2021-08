Jovem Pan transmitirá ao vivo e com imagens jogo entre Athletico-PR e Corinthians neste domingo

Partida será transmitida no Youtube a partir das 16h; parceria entre grupo e clube reforça a intenção de mostrar que a Jovem Pan também é televisão

A Jovem Pan alcança mais um importante marco na área esportiva. Após ser pioneira e tomar a vanguarda das transmissões esportivas do rádio brasileiro na internet, o Grupo Jovem Pan agora expande os horizontes e, neste domingo, 22, transmitirá ao vivo e com imagens no YouTube a partida entre Athletico Paranaense e Corinthians, direto da Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado a partir das 16h (de Brasília).

A parceria entre Jovem Pan e Athletico Paranaense resgata os valores do grupo e reforça a intenção de mostrar que, agora, a Jovem Pan também é televisão. “Estamos muito animados e motivados com essa novidade”, comenta Gabriel Dias, gerente de Esportes do Grupo Jovem Pan. “Mas, sem dúvidas, é somente o primeiro passo que damos para provar ao mercado que o Esporte da Jovem Pan tem a ambição de ampliar as suas transmissões de futebol para a TV. A escolha do Athletico-PR mostra que a Jovem Pan Esportes figura entre os canais mais relevantes do segmento no YouTube brasileiro. Ultrapassamos a marca de 2,6 milhões de inscritos e queremos mais”, acrescenta. Para acompanhar a partida com imagens entre Athletico Paranaense e Corinthians neste domingo, às 16h, basta acessar o canal Jovem Pan Esportes no YouTube e se tornar membro por apenas R$ 7,90. O pagamento pode ser feito diretamente com cartão de crédito. Esse é mais um passo que a Jovem Pan dá rumo ao futuro na televisão.