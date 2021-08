Palmeiras x São Paulo: Crespo deve ter novidades para decisão na Libertadores; veja escalações

Depois do 1 a 1 no Morumbi, o Alviverde depende de uma igualdade sem gols para avançar na competição

Palmeiras e São Paulo fazem nesta terça-feira, 17, um dos clássicos mais importantes da história. A partir das 21h30 (de Brasília), a bola rola no Allianz Parque, em confronto válido pela rodada de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América. Depois do 1 a 1 no Morumbi, o Alviverde depende de uma igualdade sem gols para avançar na competição. Por isso, o técnico Abel Ferreira deverá mandar a campo um time idêntico ao do jogo de ida, com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael, Raphel Veiga e Dudu; Breno Lopes (Wesley) e Rony.

Já do lado são-paulino, as novidades ficam por conta do banco de reservas. Recuperados de lesão, Eder e Luciano devem ficar como opção de Hernán Crespo para o decorrer da partida. Assim, o provável Tricolor tem: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Nestor (Benítez) e Gabriel Sara; Emiliano Rigoni e Pablo. Para se classificar à semifinal, o São Paulo precisa ganhar do rival ou contar com um empate por dois ou mais gols. A Jovem Pan transmite a partida no Youtube, na AM 620 e FM 100,9.