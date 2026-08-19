Kyrgios é suspenso do tênis após ser pego no antidoping por uso de cocaína
O tenista australiano Nick Kyrgios foi suspenso provisoriamente nesta quarta-feira (19) após testar positivo para cocaína. A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) anunciou a suspensão do jogador, de 31 anos, após a identificação de benzoilecgonina, um metabólito da cocaína, em uma amostra coletada durante o ATP 250 de Mallorca, na Espanha, em junho.
De acordo com a agência, a suspensão está em vigor desde 4 de agosto. Após a confirmação da suspensão, Kyrgios se manifestou nas redes sociais e afirmou que assume “total responsabilidade” pelo episódio. O australiano também pediu desculpas aos fãs, familiares, patrocinadores e, principalmente, às crianças que o acompanham.
“Cometi um erro enorme e assumo total responsabilidade por isso. Peço desculpas aos meus fãs, à minha família, aos meus patrocinadores e a todas as pessoas próximas a mim. Acima de tudo, peço desculpas às crianças que me acompanham. Sei o exemplo que isso representa e estou profundamente decepcionado comigo mesmo“, escreveu o tenista.
Kyrgios também afirmou que o episódio servirá como um alerta e anunciou que ficará afastado das redes sociais e da vida pública durante os próximos dias.
“No entanto, a boa notícia é que isso serviu como um alerta para mim. Nos próximos 28 dias, vou me afastar das redes sociais e da vida pública enquanto me concentro em me recuperar. Peço que as pessoas respeitem minha privacidade durante esse período e, mais importante, a privacidade da minha família”, publicou.
Durante o período de suspensão, Kyrgios fica impedido de disputar partidas, treinar ou participar de eventos organizados pela World Tennis, WTA, ATP, Grand Slams ou por qualquer associação nacional. Ex-finalista de Wimbledon em 2022, o australiano alcançou a 13ª posição do ranking mundial como sua melhor colocação na carreira.
Veja o pronunciamento:
Queria que vocês ouvissem isso diretamente de mim
Recentemente, testei positivo para cocaína em um exame antidoping em Maiorca. Cometi um erro grave e assumo total responsabilidade por ele.
Peço desculpas aos meus fãs, minha família, aos meus patrocinadores e a todos os que me são próximos. Acima de tudo, peço desculpas às crianças que me veem como um exemplo a seguir. Tenho consciência do exemplo que isso representa e estou profundamente decepcionado comigo mesmo.
Não vou dar desculpas, mas quero contextualizar a situação em que me encontrava. Os últimos dois anos, marcados por lesões, me afetaram muito, tanto física quanto mentalmente. Meu corpo não conseguiu acompanhar as exigências da minha mente, e aceitar que estou me aproximando do fim da minha carreira tem sido mais difícil do que jamais imaginei.
Sempre disse que não escolhi o tênis. O tênis me escolheu. Mas deixar para trás algo que foi toda a minha vida é uma das coisas mais difíceis que já enfrentei. Às vezes, me sinto impotente e sozinho.
Nada disso justifica o que eu fiz.
No entanto, a boa notícia é que isso serviu de alerta para mim. Nos próximos 28 dias, farei uma pausa nas redes sociais e na vida pública para me concentrar na minha recuperação e em ficar melhor.
Peço a todos que respeitem minha privacidade neste momento e, sobretudo, a privacidade da minha família.
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