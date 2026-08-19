Kyrgios é suspenso do tênis após ser pego no antidoping por uso de cocaína

O tenista australiano Nick Kyrgios foi suspenso provisoriamente nesta quarta-feira (19) após testar positivo para cocaína. A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) anunciou a suspensão do jogador, de 31 anos, após a identificação de benzoilecgonina, um metabólito da cocaína, em uma amostra coletada durante o ATP 250 de Mallorca, na Espanha, em junho.

De acordo com a agência, a suspensão está em vigor desde 4 de agosto. Após a confirmação da suspensão, Kyrgios se manifestou nas redes sociais e afirmou que assume “total responsabilidade” pelo episódio. O australiano também pediu desculpas aos fãs, familiares, patrocinadores e, principalmente, às crianças que o acompanham.

“Cometi um erro enorme e assumo total responsabilidade por isso. Peço desculpas aos meus fãs, à minha família, aos meus patrocinadores e a todas as pessoas próximas a mim. Acima de tudo, peço desculpas às crianças que me acompanham. Sei o exemplo que isso representa e estou profundamente decepcionado comigo mesmo“, escreveu o tenista.

Kyrgios também afirmou que o episódio servirá como um alerta e anunciou que ficará afastado das redes sociais e da vida pública durante os próximos dias.

“No entanto, a boa notícia é que isso serviu como um alerta para mim. Nos próximos 28 dias, vou me afastar das redes sociais e da vida pública enquanto me concentro em me recuperar. Peço que as pessoas respeitem minha privacidade durante esse período e, mais importante, a privacidade da minha família”, publicou.

Durante o período de suspensão, Kyrgios fica impedido de disputar partidas, treinar ou participar de eventos organizados pela World Tennis, WTA, ATP, Grand Slams ou por qualquer associação nacional. Ex-finalista de Wimbledon em 2022, o australiano alcançou a 13ª posição do ranking mundial como sua melhor colocação na carreira.

Veja o pronunciamento: