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Kyrgios é suspenso do tênis após ser pego no antidoping por uso de cocaína

Em nota, atleta diz que acontecimento 'serviu como um alerta' e que se ausentará das redes sociais

Estadão Conteúdo

Kyrgios é suspenso do tênis após ser pego no antidoping por uso de cocaína
Durante o período de suspensão, Kyrgios fica impedido de disputar partidas, treinar ou participar de eventos organizados pela World Tennis, WTA, ATP, Grand Slams ou por qualquer associação nacional MARIJAN MURAT / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

O tenista australiano Nick Kyrgios foi suspenso provisoriamente nesta quarta-feira (19) após testar positivo para cocaína. A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) anunciou a suspensão do jogador, de 31 anos, após a identificação de benzoilecgonina, um metabólito da cocaína, em uma amostra coletada durante o ATP 250 de Mallorca, na Espanha, em junho.

De acordo com a agência, a suspensão está em vigor desde 4 de agosto. Após a confirmação da suspensão, Kyrgios se manifestou nas redes sociais e afirmou que assume “total responsabilidade” pelo episódio. O australiano também pediu desculpas aos fãs, familiares, patrocinadores e, principalmente, às crianças que o acompanham.

“Cometi um erro enorme e assumo total responsabilidade por isso. Peço desculpas aos meus fãs, à minha família, aos meus patrocinadores e a todas as pessoas próximas a mim. Acima de tudo, peço desculpas às crianças que me acompanham. Sei o exemplo que isso representa e estou profundamente decepcionado comigo mesmo“, escreveu o tenista.

Kyrgios também afirmou que o episódio servirá como um alerta e anunciou que ficará afastado das redes sociais e da vida pública durante os próximos dias.

“No entanto, a boa notícia é que isso serviu como um alerta para mim. Nos próximos 28 dias, vou me afastar das redes sociais e da vida pública enquanto me concentro em me recuperar. Peço que as pessoas respeitem minha privacidade durante esse período e, mais importante, a privacidade da minha família”, publicou.

Durante o período de suspensão, Kyrgios fica impedido de disputar partidas, treinar ou participar de eventos organizados pela World Tennis, WTA, ATP, Grand Slams ou por qualquer associação nacional. Ex-finalista de Wimbledon em 2022, o australiano alcançou a 13ª posição do ranking mundial como sua melhor colocação na carreira.

Veja o pronunciamento:

Queria que vocês ouvissem isso diretamente de mim

Recentemente, testei positivo para cocaína em um exame antidoping em Maiorca. Cometi um erro grave e assumo total responsabilidade por ele.

Peço desculpas aos meus fãs, minha família, aos meus patrocinadores e a todos os que me são próximos. Acima de tudo, peço desculpas às crianças que me veem como um exemplo a seguir. Tenho consciência do exemplo que isso representa e estou profundamente decepcionado comigo mesmo.

Não vou dar desculpas, mas quero contextualizar a situação em que me encontrava. Os últimos dois anos, marcados por lesões, me afetaram muito, tanto física quanto mentalmente. Meu corpo não conseguiu acompanhar as exigências da minha mente, e aceitar que estou me aproximando do fim da minha carreira tem sido mais difícil do que jamais imaginei.

Sempre disse que não escolhi o tênis. O tênis me escolheu. Mas deixar para trás algo que foi toda a minha vida é uma das coisas mais difíceis que já enfrentei. Às vezes, me sinto impotente e sozinho.

Nada disso justifica o que eu fiz.

No entanto, a boa notícia é que isso serviu de alerta para mim. Nos próximos 28 dias, farei uma pausa nas redes sociais e na vida pública para me concentrar na minha recuperação e em ficar melhor.

Peço a todos que respeitem minha privacidade neste momento e, sobretudo, a privacidade da minha família.

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