Montevideo City Torque x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Montevideo City Torque e Grêmio se enfrentam pela primeira rodada do grupo F da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (8), às 21h30, no Estádio Centenário, em Montevidéu

WILLIAN ABI/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Carlos Vinícius, do Grêmio



Montevideo City Torque e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 21h30, no Estádio Centenário, em Montevidéu. O duelo marca a estreia das equipes no Grupo F da Copa Sul-Americana.

O time tricolor de Luís Castro vem de empate em casa contra o Remo, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador português indicou que usará time reserva na estreia no torneio continental.

Torque também vem de empate contra o Danubio pelo campeonato nacional. Ao contrário do Grêmio, usará força máxima na competição que considera a mais importante em seu calendário.

Onde assistir Montevideo City Torque x Grêmio: ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Paramount+, com início da transmissão às 21h30.