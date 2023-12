Morre aos 56 anos o ex-piloto Gil de Ferran, lenda do automobilismo brasileiro

Bicampeão da Fórmula Indy foi vítima de uma parada cardíaca; ele deixa esposa e filhos

JONATHAN FERREY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Gil de Ferran, piloto do #66 Ferran Motorsports XM Radio Acura ARX-02a comemora no pódio após vencer o ALMS Monterey Sports Car Championships no Mazda Laguna Seca Raceway



Morreu aos 56 anos, o bicampeão da Fórmula Indy e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 2003, Gil de Ferran. Ele estava na Flórida, nos Estados Unidos, quando sofreu uma parada cardíaca. O piloto guiava um carro no Concours Club, uma pista privada, quando se sentiu mal, por volta das 15h (18h em Brasília). Ele deixa a esposa, Angela, e os filhos Anna e Luke. Ferran, que nasceu na França, mas se mudou para o Brasil quando tinha 4 anos, estava aposentado das pistas, porém, atuava como dirigente esportivo. Ele era consultou da McLaren na Fórmula 1 durante o processo de reestruturação da equipe. O piloto, que se considerava brasileiro, era filho de Luc de Ferran, engenheiro que criou o Ecosport. Ele iniciou sua carreira no Kart, tentou fazer teste na Fórmula 1 na Arrows, mas perdeu a chance quando bateu em um caminhão durante um intervalo entre barreiras. O brasileiro foi para os Estados Unidos, onde fez sua estreia na Indy. Em sua primeira temporada, ele terminou na 14ª posição e foi eleito o novato do ano. Seu primeiro título só veio cinco anos após sua estreia, em 2000. No ano seguinte, em 2001, tornou-se bicampeão. Já em 2023, conseguiu seu maior feito, quando venceu as 500 milhas de Indianápolis. Em nota, a Confederação Brasileira de Automobilismo prestou as condolências. “Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento, nos Estados Unidos, do piloto brasileiro Gil de Ferran”, diz o comunicado assinado pelo presidente da Confederação, Giovanni Guerra. “Gil de Ferran brilhou nas pistas brasileiras e internacionais, com destaque para o título inglês de Fórmula 3, o bicampeonato na Indy (sob a bandeira CART) e a vitória na Indy 500 de 2003. Venceu também como piloto e dono de equipe no Endurance estadunidense. Atualmente, atuava na equipe McLaren como um de seus diretores.’, acrescenta.