Jogador brasileiro se casa em cerimônia regida por drag queen

Douglas Souza e Gabriel Campos estão juntos há nove anos e anunciaram o noivado em 2023

Douglas Souza, atleta da Seleção Brasileira de Vôlei e do Vôlei Renata, casou-se com o programador e editor de vídeos Gabriel Campos, em cerimônia regida pela drag queen Ikaro Kadoshi.

Os vídeos da comemoração foram publicados nas redes sociais do jogador nesta quinta-feira (9). O casal está junto há nove anos e anunciou o noivado em 2023.

Na gravação publicada, é possível ver momentos antes e durante a cerimônia, com amigos e família do jogador.

Douglas deve embarcar nos próximos dias para Chicago, nos Estados Unidos, onde encara mais uma etapa da Liga das Nações de Vôlei e enfrenta a França no primeiro jogo. No último jogo da etapa anterior, o Brasil venceu o Canadá por 3 sets a 2.