Napoli e Inter de Milão empatam em 1 a 1 e acirram disputa pela liderança do Italiano

Diferença entre as duas equipes é de apenas um ponto; Atalanta, que ocupa a terceira posição na tabela, não conseguiu vencer o Venezia e terminou a partida em um empate sem gols

EFE/EPA/CIRO FUSCO Napoli teve várias chances de gol, mas não conseguiu finalizar com sucesso até o final



O Napoli conseguiu um empate em 1 a 1 contra a Inter de Milão, o que mantém a competição pela liderança do Campeonato Italiano bastante acirrada. Com esse resultado, a diferença entre as duas equipes é de apenas um ponto, com a Inter somando 58 e o Napoli 57. O primeiro gol da partida foi marcado por Dimarco, que converteu uma falta no primeiro tempo. A equipe da Inter demonstrou uma sólida performance defensiva e aproveitou uma oportunidade em bola parada para abrir o placar. Por outro lado, o Napoli teve várias chances de gol, mas não conseguiu finalizar com sucesso até o final do jogo. O empate foi garantido pelo volante Billing, que igualou o marcador aos 41 minutos da etapa final.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ambos os times já têm compromissos agendados para o próximo fim de semana. A Inter enfrentará o Monza, enquanto o Napoli terá pela frente a Fiorentina, em um duelo que promete ser emocionante. A disputa pela liderança do campeonato continua intensa, com as equipes se esforçando para garantir pontos importantes.

Em outro jogo do dia, a Atalanta, que ocupa a terceira posição na tabela, não conseguiu vencer o Venezia e terminou a partida em um empate sem gols. Essa situação fez com que a Atalanta perdesse a oportunidade de se aproximar dos líderes, complicando ainda mais sua busca pelo título.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias