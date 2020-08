Leonardo liga para pai de Messi e sonda possível ida do craque ao PSG

O dirigente quis tomar conhecimento dos caminhos para a provável saída do Barcelona e se informar sobre quais seriam as pretensões do jogador em termos de salário

David Ramos/EFE Diretor de futebol do PSG, Leonardo (à direita), conversa com o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi (à esquerda)



Diretor técnico do Paris Saint-Germain, o brasileiro Leonardo entrou em contato nas últimas horas com o pai de Lionel Messi, Jorge, que também é o representante do atleta. O objetivo, de acordo com o jornal argentino Olé, foi expressar formalmente a intenção de contratar o argentino para a próxima temporada. Mesmo ciente de que o Manchester City é o destino preferido do camisa 10, o dirigente quis tomar conhecimento dos caminhos para a provável saída do Barcelona e se informar sobre quais seriam as pretensões do jogador em termos de salário. Resumindo: foram os primeiros passos do PSG para uma possível negociação pelo craque. Segundo o jornal catalão Mundo Deportivo, Jorge Messi deve chegar a Barcelona no próximo domingo, 30, para começar a tratar mais diretamente sobre o futuro do filho.

Lionel Messi avisou na última terça-feira, 25, que gostaria de deixar o clube. Por meio de um burofax, recurso utilizado na Espanha para o envio de documentos urgentes pelo correio, o camisa 10, que tem vínculo com o Barça até o meio de 2021, avisou que acionaria uma cláusula contratual que lhe permitiria rescindir o contrato unilateralmente ao fim da atual temporada. De acordo com o jornal espanhol Marca, o prazo para que essa cláusula fosse exercida expirou no último dia 10 de junho, data em que a temporada se encerraria. No entanto, o entorno do jogador acredita que pode reativá-la agora. Isto porque a pandemia do novo coronavírus provocou a paralisação do futebol na Espanha por cerca de três meses, e as disputas só cessaram em agosto. O Barcelona, por sua vez, já avisou que não pretende liberar o craque antes de 2021 sem o pagamento da multa rescisória de 700 milhões de euros (R$ 4,6 bilhões).

O que motiva Messi a querer sair é o projeto esportivo do Barcelona. O jogador, maior artilheiro e ídolo da história do clube, não digeriu bem as últimas eliminações catalãs na Liga dos Campeões da Europa (para Roma, Liverpool e Bayern) e tem o desejo de encerrar a carreira em uma equipe mais estável e competitiva. O Barça tem trocado de treinadores com constância, algo que incomoda o craque, e, além disso, deve passar por uma enorme reformulação na próxima temporada. Luís Suárez e Arturo Vidal não devem ficar, e até mesmo o ídolo Gerard Piqué já se colocou à disposição para sair. Somado a isto, o argentino possui relação desgastada com o presidente Josep Maria Bartomeu e não acredita que o Barça, em crise financeira e com dificuldades de sonhar alto no mercado em meio à pandemia da Covid-19, terá condições de contratar jogadores de peso para cercá-lo em 2020/21.