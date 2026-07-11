Noskova vence Muchova em primeira final 100% tcheca de Wimbledon e é campeã inédita

Linda Noskova venceu sua compatriota por 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 5-7 e 6-3

Aos 21 anos, a tenista tcheca Linda Noskova conquistou seu primeiro título de Grand Slam, ao derrotar sua compatriota Karolina Muchova na final de Wimbledon neste sábado (11).

Noskova fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 5-7 e 6-3, em duas horas e 27 minutos na quadra central do All England Club.

“Linda, minha ex-amiga”, disse Muchova, arrancando risadas do público. “Estou só brincando. Foi a sua primeira final de Grand Slam, e a maneira como você lidou com isso foi incrível. Você merece”.

As duas mantêm uma forte amizade e jogaram juntas na o torneio de duplas femininas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

“Karolina, você me fez trabalhar muito duro para vencer. Nunca vou te perdoar por isso”, brincou a campeã ao receber o troféu.

“Somos amigas. Estou muito feliz que você tenha sido minha adversária na minha primeira final. Fizemos história hoje”, acrescentou.

Noskova, que chegou a Londres tendo como melhor resultado em Grand Slams as quartas de final do Aberto da Austrália em 2024, surpreendeu ao vencer o torneio como número 12 do mundo.

“Há mais uma pessoa a quem gostaria de agradecer: minha mãe. Sem você, com certeza eu não estaria aqui”, disse a jogadora, que não conseguiu conter as lágrimas, antes de mandar um beijo para o céu.

“Não costumo chorar. Todo o esforço e sacrifício destas últimas duas semanas valeram a pena. Já estou ansiosa para voltar no ano que vem”, acrescentou.

Muchova, de 29 anos e nona no ranking da WTA antes de Wimbledon, perde sua segunda final de Grand Slam, depois de ter sido vice-campeã de Roland Garros em 2023, derrotada pela polonesa Iga Swiatek.

Apesar de mais uma decepção, ela conseguiu uma grande reação na partida. Depois de perder o primeiro set e de estar por um fio no segundo, com uma desvantagem de 5-2 no placar, venceu cinco games consecutivos e salvou cinco match points para fechar a parcial.

Mas Noskova não se abateu no terceiro set e conseguiu a quebra que lhe garantiu a vitória logo no segundo game. Na cerimônia de premiação, ela recebeu o troféu das mãos da princesa Kate, esposa de William, filho do Rei Charles III e herdeiro do trono britânico.