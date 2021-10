Nova temporada da NBA começa com vitória do campeão Milwaukee Bucks sobre o Brooklyn Nets

Antetokounmpo e Durant foram os cestinhas da partida com 32 pontos cada

Reprodução/ Twitter @bucks Principal estrela do Bucks, Antetokounmpo foi um dos cestinhas da partida



A temporada 2021-22 da NBA começou oficialmente nesta terça, 19. O primeiro jogo teve o atual campeão, o Milwaukee Bucks, enfrentando o Brooklyn Nets, outra equipe cotada entre as mais fortes da liga. Antes da bola subir, houve a cerimônia de entrega dos anéis aos atletas campeões, com a torcida dos Bucks comemorando muito a conquista sacramentada no dia 20 de julho. Na partida, o Bucks se manteve à frente do placar durante todo o tempo e conquistou a primeira vitória da campanha com o placar de 127 a 104. Principais estrelas das equipes, Giannis Antetokounmpo, dos Bucks, e Kevin Durant, dos Nets, foram os cestinhas com 32 pontos cada. O time do Brooklyn não pode contar com Kyrie Irving, um de seus astros – ele foi afastado pela franquia por se recusar a receber a vacina contra a Covid-19, o que o impediria de jogar diversos jogos da liga.