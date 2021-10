Dudu, do Palmeiras, critica preço dos ingressos da final da Libertadores: ‘Muito caro’

Além do atacante, torcidas organizadas e fãs comuns se manifestaram contra os valores, já que o menor será de R$1.100

Douglas Magno / EFE Dudu fez o gol que classificou o Palmeiras para a final da Libertadores



O atacante Dudu, do Palmeiras, criticou o preço dos ingressos para a final da Libertadores, que será disputada pelo time alviverde contra o Flamengo em jogo único no dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. Nesta terça, 19, a Conmebol anunciou que o menor valor para quem deseja assistir a partida no local será de R$ 1,1 mil, enquanto o maior será de R$ 3,6 mil. “Muito caro o ingresso, tem que ser mais barato”, comentou o jogador palmeirense em post no perfil oficial da competição sobre o começo das vendas. A entidade informou que a “fase de registro” para o torcedor se cadastrar para obter as entradas abre nesta quarta-feira, 20, e fecha no domingo, 24. A venda dos ingressos da Libertadores começa na quarta, 27. Nenhum outro atleta dos dois clubes se manifestou, mas torcidas organizadas como Mancha Alviverde, Savoia e TUP, do Palmeiras, e Raça Fla, do Flamengo, também criticaram o valor por considerá-lo elitista, assim como torcedores comuns.