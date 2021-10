Wimbledon anuncia fim de tradições e novidades para edição de 2022

Tradicional torneio de tênis inglês tem previsão de começar em 27 de junho e terminar em 10 de julho do próximo ano

Wimbledon Torneio de Wimbledon é disputado desde 1877



Um dos torneios de tênis mais tradicionais do mundo e o mais antigo, Wimbledon terá novidades para a próxima edição, em 2022. A organização da competição, que ocorre em Londres, anunciou mudanças na programação dos jogos e acabou com duas tradições: a do ‘Middle Sunday’, o domingo em que normalmente nenhuma partida era disputada, e a da ‘Maniac Monday’, a segunda em que ocorriam todos os jogos das oitavas-de-final – agora, a fase ocorrerá em dois dias diferentes. Outras mudanças ocorrerão: as quartas-de-final masculinas e femininas também serão divididas em dois dias. A disputa de duplas mistas não terá mais 48 equipes, e sim 32, e a final não será mais no domingo, e sim na quinta-feira. A decisão de duplas femininas passará a ocorrer no domingo, e não no sábado. Os horários serão mantidos, no entanto, e a previsão é de que a edição de 2022 de Wimbledon começará em 27 de junho e terminará em 10 de agosto. Os atuais campeões são Novak Djokovic, no masculino, e Ashleigh Barty, no feminino.