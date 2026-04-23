Operário x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece pela 5ª fase da Copa do Brasil; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Martinelli comemora gol do Fluminense



Operário e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30, no Germano Krüger, em Ponta Grossa, em partida válida pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

O Fluminense entra na Copa do Brasil, já na quinta fase, junto com os outros times da Série A do Brasileiro. Já o Operário entrou na segunda fase.

O Operário vem de derrota para o Vila Nova, o resultado quebrou uma série de 19 jogos invictos do time. Em casa, o alvinegro ainda não perdeu em 2026, com cinco vitórias e seis empates. Já o Fluminense se recuperou após sequência de derrotas em quatro jogos ao bater o Santos no último domingo (19), por 3 a 2.

Onde assistir Palmeiras x Jacuipense ao vivo

Além da Jovem Pan, partida será transmitida ao vivo pelo Amazon Prime (streaming).