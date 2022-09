Alison dos Santos dá show e vence etapa da Bélgica na Diamond League; assista

O brasileiro já havia vencido os 400 metros com barreiras nas etapas de Doha(Catar), Eugene(EUA), Oslo (Noruega), Estocolmo (Suécia) e Silésia (Polônia)

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET Alison dos Santos venceu os 400 m com carreiras na etapa da Bélgica da Diamond League



O brasileiro Alison dos Santos voltou a dar show nos 400 metros com barreiras, nesta sexta-feira, 2, ao vencer a etapa da Bélgica na Diamond League, o principal circuito de provas do atletismo. Cravando o tempo de 47s54, “Piu” superou o estadunidense Khallifah Rosser, com 47s88, e o francês Wilfried Happio, com 48s61. O norte-americano CJ Allen, que tinha completado a prova em terceiro e ficado com o bronze, foi desclassificado por irregularidades. O paulista, desta forma, ficou com o sexto ouro na temporada 2022 – ele também foi campeão em Doha(Catar), Eugene(EUA), Oslo (Noruega), Estocolmo (Suécia), Silésia (Polônia) e agora em Bruxelas (Bélgica). O próximo compromisso de Alison será a etapa final da Diamond League, em Zurique, na Suíça, na semana que vem. Os 400 metros com barreiras é a espacialidade do brasileiro, que ganhou o ouro no Campeonato Mundial, realizado em julho, e recebeu o bronze na Tóquio-2020, disputada no ano passado.