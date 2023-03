Beatriz Ferreira e Bárbara Santos vão às semifinais e garantem medalhas no Mundial Feminino de Boxe

Brasileiras estão brilhando no torneio disputado em Nova Délhi, na Índia

Reprodução/Twitter/@timebrasil Beatriz Ferreira está na semifinal do Mundial de Boxe



O Brasil garantiu nesta quarta-feira, 22, duas medalhas no Mundial Feminino de Boxe, disputado em Nova Délhi, na Índia. Vice-campeã nos Jogos de Tóquio-2022, Beatriz Ferreira avançou à semifinal na categoria até 60 kg ao vencer a japonesa Ayaka Taguchi por decisão unânime dos árbitros. Anteriormente, a baiana já havia eliminado a australiana Danielle Scanlon. Quem também está a duas lutas do título é Bárbara Santos, que derrotou Madina Nurshayeva, do Cazaquistão, por 4 a 1 nas quartas de final da categoria até 70 kg. Vale lembrar que, no boxe profissional, não há disputa pelo terceiro lugar. Assim, quem perde as semifinais ficam com as medalhas de bronze.