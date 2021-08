Em luta equilibrada, Bia Ferreira perde para irlandesa e fica com a prata no boxe feminino

Brasileira lutou bem, mas por decisão dos juízes Kellie Harrington ficou com o ouro

PA Images via Reuters Connect Bia Ferreira fez luta dura contra Kellie Harrington



Pela primeira vez na história uma mulher brasileira chegou à decisão do ouro no boxe olímpico. Beatriz Ferreira, de 28 anos, enfrentou a irlandesa Kellie Harrington na categoria peso leve feminino (até 60 kg) na madrugada deste domingo, 8, para marcar seu nome nos esportes olímpicos do Brasil. O primeiro assalto foi bem franco, mas Bia acertou mais golpes e na visão dos juízes pontuou. No segundo round, as duas continuaram trocando socos e os juízes anotaram pontos para Harrington. No assalto decisivo, Bia voltou mais agressiva, mas também recebeu alguns golpes. Pela decisão dos juízes, Kellie ficou com o ouro e a brasileira com a prata.

Confira AQUI o quadro de medalhas em tempo real