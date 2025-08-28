Beatriz Haddad avança no US Open com vitória sobre Viktorija Golubic

Na próxima fase, a brasileira enfrentará a grega Maria Sakkari, com quem possui um histórico perfeito, tendo vencido todas as quatro partidas que disputaram até agora

Beatriz Haddad Maia avançou para a terceira rodada do US Open após uma vitória convincente sobre a suíça Viktorija Golubic, com parciais de 6/1 e 6/4, em uma partida que durou 1h33min. A brasileira, que ocupa a 22ª posição no ranking mundial, demonstrou um controle notável durante o jogo, superando a 72ª colocada, mesmo com um histórico desfavorável de 4 a 2 contra Golubic. A jogadora brasileira está em busca de defender os pontos que conquistou na edição anterior do torneio, onde chegou até as quartas de final. Na próxima fase, Bia enfrentará a grega Maria Sakkari, com quem possui um histórico perfeito, tendo vencido todas as quatro partidas que disputaram até agora.

A atuação de Bia nesta partida foi significativamente melhor do que na sua estreia, onde enfrentou dificuldades contra a britânica Sonay Kartal. No confronto contra Golubic, ela começou com um primeiro set impecável, cometendo apenas quatro erros não forçados, e conseguiu manter a vantagem no segundo set, finalizando a partida com um total de 14 erros, em contraste com os 31 da adversária.

Bia Haddad salvou break points apenas no último game, o que foi crucial para garantir sua vitória no primeiro match point. Com essa performance, a tenista brasileira mostra que está em boa forma e pronta para os desafios que virão no torneio, especialmente contra uma adversária forte como Sakkari.

