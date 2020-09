Bia Haddad conquista 3º título em Portugal após mais de um ano afastada

Nas duplas, Carol Meligeni também subiu no lugar mais alto do pódio ao lado da espanhola Marina Bassols

Divulgação / Ernesto González / Fed Cup Bia Haddad retornou ao circuito sem pontuação no ranking e teve que recomeçar do zero



Após 13 meses afastada do circuito, Beatriz Haddad Maia conquistou, neste domingo, o seu terceiro título em Portugal desde que voltou a competir. Na final do Torneio de Porto, ela derrotou a também brasileira Ingrid Martins, por 6/3 6/2, e ficou com o troféu sem perder um set sequer na competição. Em um mês, Bia Haddad disputou a quarta final em Portugal e levou o terceiro troféu. Ela havia sido campeã na semana passada, em Santarém, vice na anterior em Figueira da Foz e campeã em Montemor-o-Novo.

A tenista paulista celebrou a conquista, principalmente por nunca ter feito quatro semanas seguidas de final. “Eu estou muito feliz. Acho que todo esse tempo que eu passei fora das quadras, eu amadureci. Isso me deu força para seguir atrás de cada ponto perdido e sempre ter forças para buscar”. O resultado deve colocar a atleta entre as 400 melhores tenistas do ranking da WTA.

A brasileira recebeu uma punição de dez meses por doping e, com a paralisação do circuito por conta da pandemia de covid-19, ficou 13 meses afastada das quadras. Com isso, retornou ao circuito sem pontuação no ranking e teve que recomeçar do zero, disputando torneios de nível mais baixo para ir subindo aos poucos no ranking antes de jogar as principais competições. Nesta semana ela recebeu convite para jogar outro torneio no Porto, mas na categoria W25.

“Na terça-feira começamos de novo. Eu ganhei mais um convite e estou tendo um pouco de sorte neste sentido, em Portugal. Mas acho que a sorte vem quando estamos preparados e prontos. Estou muito, muito feliz com isso”. Nas duplas, outra brasileira também subiu no lugar mais alto do pódio. Carol Meligeni faturou o título do torneio ao lado da espanhola Marina Bassols. A parceira e a sobrinha de Fernando Meligeni derrotaram a parceria formada por Julia Payola e Himeno Sakatsume por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 10/7.

* Com Estadão Conteúdo