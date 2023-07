Bia Haddad consegue nova virada, bate romena e atinge sua melhor campanha em Wimbledon

Brasileira superou Jaqueline Cristian por 2 sets a 1, com parciais 4/6, 6/2 e 6/4

Reprodução/Twitter/@timebrasil Beatriz Haddad Maia passou para a terceira fase em Wimbledon



Responsável pela melhor campanha do Brasil em Roland Garros desde 2001, a tenista Beatriz Haddad Maia bateu uma nova marca importante nesta quinta-feira, 6. Mesmo saindo atrás no placar contra a romena Jaqueline Cristian, a brasileira conseguiu reverter a situação em Wimbledon, ganhando por 2 sets a 1, com parciais 4/6, 6/2 e 6/4 – na partida de estreia, ela já havia virado o placar contra a cazaque Yulia Putintseva. Desta forma, a paulista vai à terceira fase e atinge sua melhor campanha na história do Grand Slam. Em 2017 e 2019, a atual número 13 do ranking havia sido eliminada na segunda etapa. Agora, Bia Haddad enfrentará Sorana Cîrstea (37 do ranking), que passou pela letã Jeļena Ostapenko (17 do ranking). O jogo acontecerá amanhã, com horário ainda indefinido.