Bia Haddad decepciona, perde para eslovena na estreia e é eliminada em Wimbledon 

Glyn KIRK / AFP Bia Haddad caiu na primeira fase em Wimbledon



Após dois títulos nos WTA 250 e uma semifinal no WTA 500, Beatriz Haddad Maia era apontada como uma das candidatas ao título em Wimbledon, tradicional torneio realizado na Inglaterra. A brasileira, no entanto, acabou sendo eliminada logo na estreia, ao ser derrotada pela eslovena Kaja Juvan por 2 sets a 1, nesta segunda-feira, 27. Depois de perder por 6/4 na primeira etapa, a paulista devolveu o placar e levou o confronto para o tie-break. A atleta de 24 anos, porém, acabou caindo rendimento e sofreu um revés de 6/2, caindo no Grand Slam precocemente. Apesar do resultado, Bia Haddad pode se orgulhar de ser feitos recentes, já que atingiu a 29ª posição do ranking mundial, igualando o recorde da lenda Maria Esther Bueno.