Bia Haddad, dupla de promessas e fim do qualifying: Veja como foi o segundo dia do SP Open

Evento da categoria WTA 250 marca o retorno da cidade de São Paulo após 25 anos

Matheus Lopes/Jovem Pan Bia Haddad Maia e Carolina Meligeni entraram na Quadra Central Maria Esther Bueno para um treino aberto ao público



O segundo dia do SP Open foi um prato cheio para quem é fã de tênis. Depois de 25 anos, a cidade volta a ser palco do calendário oficial da WTA. No Parque Villa Lobos, localizado na Zona Oeste, fãs raízes do esporte, e também os novos impactados pelo meteórico João Fonseca, puderam desfrutar de uma boa culinária, ativações, áreas de convivência e o mais prazeroso, tirar foto com as atletas. Neste fim de semana ocorreram, além do sorteio do chaveamento de simples e duplas, as rodadas qualificatórias. Depois de ter vencido a argentina Victoria Bosio por 2 sets a 0 (com parciais 6/3 e 7/5), a paulista Thaisa Pedretti ficou a uma vitória para passar do qualifying, mas acabou ficando pelo caminho após o interessante, e polêmico, duelo contra a francesa Yasmine Mansouri.

Durante o disputado 2º set, uma devolução da brasileira levou a própria, e muitos torcedores próximos ao lance, a crer que a bola havia tocado a linha de fundo da quadra, mas não foi o que o árbitro entendeu e, sem a possibilidade do pedido de desafio, marcou bola fora e o ponto foi para a atleta francesa. Vaias e insatisfação da torcida dominaram a Quadra Central Maria Esther Bueno. Mesmo com a derrota, Predetti saiu de cabeça erguida e agradeceu o apoio dos torcedores, destacando a importância do torneio para as atletas brasileiras.

Naná Silva, que entrou no ranking mundial da WTA com apenas 14 anos de idade após vencer o Roland Garros Junior Series em abril de 2024, e Victoria Barros, treinada pelo mesmo técnico de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, e destaque no Australian Open Juvenil de simples deste ano, realizaram treinos abertos no complexo do parque Villa Lobos. De maneira descontraída e à vontade por estarem em solo brasileiro, as tenistas passaram por algumas sessões de fotografias, tiraram fotos com os fãs e autografaram bolinhas de tênis, bonés e outros acessórios.

Ainda no fim do domingo, que contou com mais um duelo espetáculo entre Carlos Alcaraz e Janik Sinner pela decisão do US Open, Bia Haddad Maia e Carolina Meligeni entraram na Quadra Central Maria Esther Bueno para um treino aberto ao público. Na companhia de familiares, as tenistas foram extremamente bem recebidas pelo público, que aguardava ansiosamente pelo momento, mas principalmente pela presença da top 1 do Brasil e atual número 22 do mundo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Bia enfrentará na primeira rodada do torneio a Italiana Mariana Tona, que venceu a holandesa Lian Tran neste domingo após 2h41 de jogo. Carol, por sua vez, enfrenta a jovem Nauhany Silva, a Naná. O Parque Villa Lobos será o palco do SP Open até o próximo domingo, 14 de setembro.