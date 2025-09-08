Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Ancelotti explica mudanças na seleção e diz que 70 jogadores são avaliados para a Copa

Ancelotti explica mudanças na seleção e diz que 70 jogadores são avaliados para a Copa

Brasil enfrenta a Bolívia nesta terça-feira (9), em El Alto; tendência é que italiano promova alterações em todos os setores da equipe após a vitória sobre o Chile, por 3 a 0, no Maracanã

  • Por Jovem Pan
  • 08/09/2025 12h01
  • BlueSky
@rafaelribeirorio I CBF Carlo Ancelotti durante entrevista coletiva na Granja Comary, antes do duelo contra a Bolívia, pelas Eliminatórias Técnico Carlo Ancelotti explica que promoverá mudanças pensando no cansaço dos atletas com a condição do duelo contra a Bolívia

O Brasil encerra sua campanha nas Eliminatórias nesta terça-feira (9), contra a Bolívia, em El Alto. A altitude de mais de 4 mil metros será um fator para a partida, e o técnico Carlo Ancelotti explicou na Granja Comary, antes de viajar com a delegação, que promoverá mudanças pensando no cansaço dos atletas com a condição do duelo. “A ideia que tenho é mudar um pouco, não só os jogadores. Agora estamos treinando, analisando o cansaço dos jogadores, depois temos de considerar que tem um componente a analisar, isso pode mudar a estratégia do jogo. Estou buscando informações com quem já jogou lá”, disse o treinador, no último dia de treinamentos em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

“Não tenho muita experiência nisso (altitude), só uma vez, em 1986 joguei o Mundial (do México). O Brasil jogou lá muitas vezes, muitas pessoas que trabalham aqui tem experiência, os fisioterapeutas, os jogadores, não é nada novo para a seleção. Tenho de confiar nas pessoas que têm mais informações do que eu”, declarou o treinador.

A tendência é que Ancelotti promova mudanças em todos os setores da equipe após a vitória sobre o Chile, por 3 a 0, no Maracanã. Casemiro, suspenso, deve ter como substituo Andrey Santos. Já Estêvão, que marcou seu primeiro gol com a seleção na última partida, pode ser mantido entre os 11 iniciais para a partida. “Está muito bem, trabalhando bem, tranquilo, humilde. Eu vejo ele sem pressa de progredir. Vai ser um jogador importante para a equipe nacional no futuro”, afirmou Ancelotti, sobre Estêvão. O gol que abriu o caminho da vitória diante do Chile tornou o atacante do Chelsea no segundo atleta mais jovem a marcar pela seleção, atrás apenas de Pelé.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Jogadores avaliados para a Copa do Mundo

Ancelotti utilizou esta Data Fifa para testes. Sem convocar Rodrygo e Vini Jr., nomes constantes nas últimas listas da seleção, o treinador promoveu estreias de atletas com menos grife para as partidas contra Bolívia e Chile. “Gostei porque os novos jogadores ajudaram a equipe a jogar bem contra o Chile. Não conhecia Douglas Santos, fez uma grande partida. Gostei muito do Luiz Henrique quando entrou. O objetivo era ganhar o jogo e conhecer jogadores. Objetivo cumprido nesse sentido”, declarou.

Para a Copa do Mundo de 2026, Ancelotti revelou que a comissão técnica da seleção brasileira trabalha com uma lista de 70 nomes, que estão sendo avaliados com frequência para se chegar ao corte final para os jogos no Canadá, EUA e México. “Estamos avaliando 70 jogadores, a nível físico, técnico e tático, para formar uma equipe para o Mundial que seja a mais competitiva possível. Não há um favorito, porque a verdade é que o campo vai dizer quem são os jogadores para a Copa do Mundo”, disse o treinador.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Chefe da NFL disse que quer levar jogos ao Rio de Janeiro
NFL encerra operação em Itaquera após jogo no Brasil; como foi a segunda vinda a SP?
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >