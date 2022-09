Bia Haddad perde para campeã de 2019 e cai na segunda rodada do US Open

A tenista não conseguiu repetir o que vinha dando certo nos últimos meses, quando foi campeã do WTA de Birmingham e ficou com o vice no WTA 1000 de Toronto; paulista vai concentrar suas atenções na chave de duplas

EFE/EPA/SARAH YENESEL Beatriz Haddad Maia caiu na segunda rodada no US Open



Beatriz Haddad Maia encerrou sua participação na chave de simples do US Open na madrugada desta quinta-feira, 1º, ao ser derrotada pela canadense Bianca Andreescu por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4), em confronto válido pela segunda rodada. Após aplicar uma “bicicleta” na estreia contra Ana Konjuh, da Croácia, a principal tenista do brasileiro no momento não teve forças para bater a campeã do Grand Slam em 2019. Desconfortável em quadra, a paulista não conseguiu repetir o que vinha dando certo nos últimos meses, quando foi campeã do WTA de Birmingham e ficou com o vice no WTA 1000 de Toronto – ela é atual 15ª do mundo. Apesar da eliminação, Bia registrou sua melhor campanha no US Open. Até então, a paulista não havia conseguido vencer na chave principal. Agora ela vai concentrar suas atenções na chave de duplas. Ela e a casaque Anna Danilina formam a parceria cabeça de chave número 8 do torneio.

*Com informações do Estadão Conteúdo