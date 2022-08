Djokovic confirma ausência no US Open por não se vacinar contra a Covid-19

Como não foi imunizado, o tenista sérvio está impedido de disputar o Grand Slam em território norte-americano

Reprodução/Instagram/djokernole Novak Djokovic não vai disputar o US Open, nos EUA, por preferir não se imunizar



O sérvio Novak Djokovic usou suas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 25, para confirmar que não participará do US Open, que está sendo disputado em Nova York, nos Estados Unidos, e está previsto para ser encerrado no dia 12 de setembro. Como não foi imunizado com a vacina contra a Covid-19, o badalado tenista está impedido de disputar o Grand Slam em território norte-americano. “Infelizmente, não poderei viajar para Nova York desta vez para o US Open. Obrigado grupo de fãs por suas mensagens de amor e apoio. Boa sorte aos meus colegas jogadores! Vou me manter em boa forma e com espírito positivo e esperar uma oportunidade de competir novamente. Até breve, mundo do tênis!”, declarou Djoko, sem citar que os EUA exigem de visitantes o passaporte de vacinação contra a doença.

A ausência de Djokovic no US Open não surpreende. Logo após conquistar o seu sétimo título em Wimbledon, o sérvio afirmou que não iria se vacinar contra o novo coronavírus, ainda que a decisão faça com que ele perca campeonatos importantes. “Não estou vacinado e não pretendo ser vacinado. Pedir uma isenção médica não é uma opção realista. Não tenho respostas sobre isso. Acho que a questão se resume apenas a se eles removem ou não isso (necessidade de vacinação contra Covid-19) a tempo de eu chegar nos Estados Unidos. Espero ter boas notícias dos EUA, mas, se eu não puder jogar o US Open, tenho que ver o que vou fazer. Pode ser a Copa Davis, a Copa Laver. Não vou jogar torneios apenas para jogá-los ou para marcar pontos”, declarou o tenista, que deixará de disputar o seu 22º título de Grand Slam – atualmente, ele tem apenas uma conquista a menos que o espanhol Rafael Nadal. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Djokovic deixa de disputar um campeonato importante por preferir não tomar o imunizante. No início do ano, ele chegou a ser impedido de jogar o Australian Open, sendo deportado do país da Oceania.