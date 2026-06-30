Bia Haddad perde para uzbeque e é eliminada na estreia de Wimbledon

Com a derrota desta terça-feira (30), brasileira sofreu o oitavo revés consecutivo; última vitória aconteceu no final de abril

A brasileira Beatriz Haddad foi eliminada, nesta terça-feira (30), de Wimbledon ao perder para a uzbeque Maria Timofeeva por 2 sets a 0. A atual número 134 do ranking mundial foi derrotada com parciais de 6/3 e 6/2 na rodada de estreia do terceiro Grand Slam do ano.

O resultado marca a oitava derrota seguida da brasileira, que não vence uma partida desde o final de abril. Com a eliminação precoce, Bia Haddad deve deixar o grupo das 150 melhores do mundo. Em 2023, a atleta chegou a ocupar o top 10 do ranking e atingiu as oitavas de final no torneio inglês.

No primeiro set, a brasileira teve o serviço quebrado no início, conseguiu se recuperar, mas voltou a cometer erros e perdeu por 6/3. Na segunda parcial, Timofeeva abriu vantagem logo no começo e administrou o placar para fechar em 6/2.

Antes de Wimbledon, Bia Haddad foi eliminada em estreias nos torneios de Roma, Clarins, Estrasburgo, Roland Garros, Queen’s e Figueira da Foz.