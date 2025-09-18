Jovem Pan > Esportes > Outros Esportes > Brasil é eliminado do Mundial de vôlei masculino após vitória da República Tcheca sobre a China

Brasil é eliminado do Mundial de vôlei masculino após vitória da República Tcheca sobre a China

Seleção brasileira ainda não tem posição garantida, mas já sabe que alcançará sua pior colocação na história da competição; até então, a dona do posto era a edição de 1956, quando o país terminou em 11º

  • Por Nícolas Robert
  • 18/09/2025 11h53
  • BlueSky
EFE/EPA/FRANCIS R. MALASIG Jogadores do Brasil, durante partida da fase de grupos entre Brasil e Sérvia no Campeonato Mundial Masculino de Voleibol Jogadores do Brasil, durante partida da fase de grupos entre Brasil e Sérvia no Campeonato Mundial Masculino de Voleibol

A jornada da seleção brasileira masculina de vôlei no Campeonato Mundial, sediado nas Filipinas, chegou a um fim bem antes do previsto. Apesar de um início promissor com duas vitórias, contra a China (3 a 1) e a República Tcheca (3 a 0), a equipe foi eliminada na fase de grupos após uma combinação de resultados desfavoráveis que a impediu de avançar para as oitavas de final.

O Brasil dependia de um último resultado para carimbar sua vaga entre as 16 melhores. No entanto, a derrota por 3 a 0 para a Sérvia, aliada à vitória da República Tcheca também por 3 a 0 sobre a China, selou o destino brasileiro na competição.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A combinação desses resultados colocou a seleção brasileira fora das oitavas de final, marcando uma eliminação na primeira fase do torneio. A posição final do Brasil ainda não foi oficialmente definida, pois depende do resultado de outros grupos, mas já se sabe que a equipe não estará entre as 16 melhores. A melhor colocação possível seria a 17ª, o que superaria a 11ª posição de 1956, até então o pior desempenho do país em um Campeonato Mundial.

Leia também

Polícia do Rio faz operação contra integrantes de torcidas organizadas envolvidos em crimes
Palmeiras marca dois no 1º tempo, vê River Plate diminuir na etapa final, mas sai com a vitória da Argentina
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >