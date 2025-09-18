Brasil é eliminado do Mundial de vôlei masculino após vitória da República Tcheca sobre a China

Seleção brasileira ainda não tem posição garantida, mas já sabe que alcançará sua pior colocação na história da competição; até então, a dona do posto era a edição de 1956, quando o país terminou em 11º

EFE/EPA/FRANCIS R. MALASIG Jogadores do Brasil, durante partida da fase de grupos entre Brasil e Sérvia no Campeonato Mundial Masculino de Voleibol



A jornada da seleção brasileira masculina de vôlei no Campeonato Mundial, sediado nas Filipinas, chegou a um fim bem antes do previsto. Apesar de um início promissor com duas vitórias, contra a China (3 a 1) e a República Tcheca (3 a 0), a equipe foi eliminada na fase de grupos após uma combinação de resultados desfavoráveis que a impediu de avançar para as oitavas de final.

O Brasil dependia de um último resultado para carimbar sua vaga entre as 16 melhores. No entanto, a derrota por 3 a 0 para a Sérvia, aliada à vitória da República Tcheca também por 3 a 0 sobre a China, selou o destino brasileiro na competição.

A combinação desses resultados colocou a seleção brasileira fora das oitavas de final, marcando uma eliminação na primeira fase do torneio. A posição final do Brasil ainda não foi oficialmente definida, pois depende do resultado de outros grupos, mas já se sabe que a equipe não estará entre as 16 melhores. A melhor colocação possível seria a 17ª, o que superaria a 11ª posição de 1956, até então o pior desempenho do país em um Campeonato Mundial.