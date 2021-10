Campeão mundial de boxe em 1975, Miguel de Oliveira morre vítima de câncer no pâncreas

Após pendurar as luvas, em 1980, o boxeador passou a trabalhar como treinador, tendo Maguila, por exemplo, como um de seus pupilos

Miguel de Oliveira, campeão mundial de boxe em 1975, morreu nesta sexta-feira, 15 de outubro de 2021



Miguel de Oliveira, campeão mundial de boxe de 1975, morreu nesta sexta-feira, 15, aos 74 anos, em São Paulo, vítima de câncer no pâncreas. Internado no Hospital da Luz, no bairro da Vila Mariana, desde o começo da semana, o ex-pugilista descobriu a doença há cerca de três meses. Considerado um dos melhores atletas do esporte no país, ele conquistou o mundo na categoria dos médios-ligeiros, vencendo o espanhol Jose Manuel Duran Perez, por pontos, após 15 assaltos, em decisão unânime dos jurados, em Mônaco. Ao todo, Miguel teve 45 vitórias (28 por nocaute), cinco derrotas e um empate em sua trajetória nos ringues. Após pendurar as luvas, em 1980, o boxeador passou a trabalhar como treinador, tendo Maguila, por exemplo, como um de seus pupilos.

